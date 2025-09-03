La Global Sumud Flotilla fa una "escala tècnica" a Menorca en la seva travessia cap a Gaza

Una de les activistes a bord assegura que han detectat els "primers drons" sobrevolant els vaixells
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla ha fet una "escala tècnica" a Menorca la matinada d'aquest dimecres en la seva travessia en direcció a Gaza, ha informat l'organització en un comunicat.
La missió va sortir el diumenge de Barcelona, encara que van haver de tornar a la capital catalana per una tempesta al mar, després del que van tornar a salpar el dilluns a la tarda.
A més, aquest dimarts unes 5 embarcacions menors van tornar a Barcelona a causa de "condicions meteorològiques extremes", mentre que la resta de l'expedició va continuar la seva ruta.
Durant els propers dies, preveuen que una vintena d'embarcacions s'uneixin a la missió des d'Itàlia, Grècia i Tunísia per portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza.
Més d'una vintena de vaixells de la Flotilla van sortir de Barcelona amb unes 300 persones de fins a 44 països a bord, entre les quals estan l'activista sueca Greta Thunberg i l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
El seu objectiu és "trencar el bloqueig a Gaza, denunciar el genocidi i reclamar l'obertura d'un corredor marítim que garanteixi l'entrada d'ajuda humanitària".
"PRIMERS DRONS"
Una de les persones embarcades en la Flotilla, l'activista alemanya Yasemin Acar, va explicar aquest dimarts a la nit en una publicació en Instagram que estaven a 90 milles de Menorca i van detectar "els primers drons".
"La informació que estem rebent és que cada vaixell té en aquest moment un dron damunt", ha detallat Acar, que ha afegit que estan tractant d'esbrinar de quin tipus són i que probablement siguin de vigilància.