La Global Sumud Flotilla denuncia un atac amb drons contra una de les seves embarcacions a Tunísia

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla ha denunciat un atac amb drons en les darreres hores a una de les seves principals embarcacions atracades a les costes de Tunísia, que ha causat danys materials per un foc, però no personals.
"La Global Sumud Flotilla confirma que un dels vaixells principals, conegut com el 'Barco Familiar', que transportava membres del Comitè Directiu de la CSF, ha estat atacat per un dron en aigües tunisianes", ha assenyalat en un comunicat difós a Telegram en el qual indiquen que l'embarcació té "bandera portuguesa".
L'atac ha causat "danys per foc a la coberta principal i al magatzem", si bé no cal lamentar víctimes atès que "els sis passatgers i tripulants a bord estan fora de perill", han afegit.
La Global Sumud Flotilla ha anunciat que està investigant l'incident i ha assegurat que aquests "actes d'agressió destinats a intimidar-nos i frustrar la nostra missió no ens dissuadiran".
"La nostra missió pacífica de trencar el bloqueig de Gaza i solidaritzar-nos amb el seu poble continua amb determinació i resolució", han defensat.
S'espera que les embarcacions de la flotilla parteixin aquest dimecres del Port de Sidi Bou Saïd, prop de Tunis, rumb a l'enclavament palestí amb uns 300 voluntaris de 44 països, entre els quals hi ha l'activista sueca Greta Thunberg i l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.