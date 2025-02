Glanzmann (Grifols) deixa el càrrec de president no executiu i el substitueix Anne-Catherine Berner

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president no executiu de Grifols, Thomas Glanzmann, ha decidit no presentar-se a la reelecció en la pròxima Junta General d'Accionistes i serà substituït en el càrrec per la fins ara consellera independent Anne-Catherine Berner, informa l'empresa en un comunicat aquest dimarts.

Glanzmann també deixarà la seva posició de conseller després de formar part del consell d'administració des del 2006, any en el qual l'empresa va sortir a borsa.

Va ser nomenat president executiu el febrer del 2023 i també va assumir el càrrec de conseller delegat tres mesos després; l'abril del 2024 va cedir el càrrec de conseller delegat a Nacho Abia i al setembre va passar a ser president no executiu.