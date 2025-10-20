Girona va registrar 126 promocions en oferta d'habitatge nou el 2024, segons l'APCE i CaixaBank

GIRONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La província de Girona va registrar 126 promocions en oferta d'habitatges de nova construcció el 2024, amb 2.752 habitatges dels quals un 39,5% encara estan a la venda, han explicat aquest dilluns en una sessió immobiliària l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), l'Ajuntament de Figueres (Girona) i CaixaBank.
Durant la jornada, han analitzat la situació de la promoció i construcció a l'Àmbit Nord de Girona i han presentat les oportunitats que ofereixen les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i del Pla de l'Estany als empresaris del sector, informen en un comunicat aquest dilluns.
Ha comptat amb la presència del director del Centre d'Empreses Negoci Immobiliari de CaixaBank, Blai Morera; del director general de l'APCE, Marc Torrent; i del membre de l'assessoria jurídic-tècnica d'Ediseguros Mediación Estanis Codina, entre d'altres.
Durant el primer semestre del 2025, Girona ha registrat 135 habitatges començats, una xifra que suposa un descens del 18,7% respecte al mateix període de l'any anterior.
En aquest mateix període, s'han començat a tota la província 1.292 habitatges (-0,3%) i se n'han enllestit 916 (+3,4%).