Girona penja a la sala de plens un retrat del Rei fet amb un mosaic de fotografies de l'1-O

Una sentència obligava a l'Ajuntament a col·locar la imatge del Rei en un lloc visible
GIRONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Girona ha penjat aquest dilluns a la sala de plens del consistori un retrat de Felip VI fet amb un mosaic de fotografies de l'1-O, en 2017, després que el passat mes d'abril una sentència obligués al consistori a col·locar el retrat del Rei en un lloc preferent en aquesta sala.
En declaracions als mitjans, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat que el consistori ha penjat aquest retrat per "imperatiu legal", però que volen reivindicar la voluntat republicana de la ciutat, textualment.
"Aquesta és una sala que va lligada a l'opressió que viu el poble de Catalunya, perquè qui dicta el que pot passar aquí dins i el que no pot passar, en aquest cas, no és l'alcalde", ha lamentat Salellas.
L'Ajuntament de Girona està governat per Guanyem Girona, Junts i ERC, i la resolució va arribar després que el regidor de Vox en el consistori, Francisco Javier Domínguez, portés l'absència de retrat del Rei a la sala de plens als tribunals.
Salellas ha detallat que el retrat és "un mosaic fet a partir de fotografies del que va passar l'1 d'octubre de 2017 a Girona", com a mostra de rebuig a la monarquia espanyola.
La representació de Felip VI va acompanyada d'un text que explica que el retrat no s'ha penjat per voluntat del consistori i que recorda "el que ha significat la monarquia borbònica" per a la ciutat.