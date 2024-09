Girona és la capital de província on més puja l'IBI després de la pandèmia, segons un informe

Palma lidera el rànquing per a habitatges amb valor cadastral de 100.000 euros, mentre que Girona és la ciutat on més ha pujat



MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

A la majoria de capitals de província ha baixat després de la pandèmia l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), amb el qual els ajuntaments obtenen el 66% dels seus ingressos per tributs locals, però, en contraposició, Girona se situa com la ciutat on més puja aquest impost (98 euros més).

Així consta en un estudi sobre el panorama de la fiscalitat local 2024 elaborat pel Registre d'Economistes Assessors Fiscals, òrgan especialitzat en fiscalitat del Consell General d'Economistes d'Espanya.

En l'informe, recollit per Europa Press, es compara la diferència de les quotes d'IBI entre el 2018 i el 2023 per a habitatges amb un valor cadastral de 100.000 euros, i situa Palma (95 euros menys), Barcelona (90 menys) i Oviedo (86 menys) com les que més han retallat aquest impost.

Els segueixen Ciudad Real (80 euros menys), Santander (59 menys), Madrid (54 menys) i Saragossa (53 menys). En concret, de les 46 capitals de província analitzades, a 24 ha disminuït i a 14 no s'ha modificat la quota.

Per contra, el rebut d'IBI ha pujat a Girona (98 euros més), Jaén (50 més), Àvila (43 més), Càceres (30 més), Soria (24 més), Lleida (24 més), Logronyo (10 més) i Múrcia (8 més) en comparació amb abans del coronavirus.

"No trobem un patró de comportament als municipis pel que fa a la seva estratègia fiscal en l'IBI després de la pandèmia, si bé podríem afirmar que, generalitzadament, s'ha mantingut o reduït el tipus impositiu en la majoria de capitals de província", assegura l'estudi.

Les dades reflecteixen que el pagament d'IBI per a aquest valor cadastral a Santander o Saragossa va suposar 400 euros, mentre que a Girona es va pagar 1.005 euros. Si el valor cadastral fos de 300.000 euros, la diferència de quotes va ser de 1.815 euros.

En la mateixa línia, en l'informe es plasma que mentre a Huelva es pagava el 2018 uns 820 euros per una casa amb valor cadastral de 100.000 euros, el 2023 s'abonava per la mateixa casa 780 euros.