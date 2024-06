Giró (Junts) demana un concert econòmic com el basc i el navarrès per a Catalunya

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts i exconseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha demanat un concert econòmic com el basc i el navarrès per a Catalunya, i ha recelat de la quota de solidaritat que va plantejar el Govern en la seva proposta d'un finançament singular català.

"Si nosaltres comencem a dir... 52.000 milions, que és el que es va recaptar Catalunya l'any 21, però li traiem una quota pels serveis que presta l'Estat i una quota també de solidaritat i una quota de no sé què, al final ens quedarem igual", ha expressat Giró, en una entrevista publicada aquest diumenge per 'El Nacional' i recollida per Europa Press.

Ha assegurat que Catalunya necessita 14.000 milions d'euros anuals més per reforçar els serveis en educació i sanitat, als quals s'haurien d'afegir, diu, altres inversions en prestacions socials, recerca, ciència i universitats: "Tot això no ho podem acabar amb un finançament singular, que no sabem què vol dir".