Giró (Junts) defensa la llista unitària de l'independentisme: "És quan tenim opcions d'avançar"

Revela que Puigdemont li va oferir ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona



BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Economia de la Generalitat Jaume Giró ha defensat la proposta de Junts d'unir les forces independentistes en una llista unitària per a les eleccions generals anticipades del pròxim 23 de juliol: "El sobiranisme, quan va unit, és quan tenim opcions d'avançar; quan hem anat separats, com últimament, és evident que no".

Ho ha dit aquest dimarts en una entrevista a Rac 1, recollida per Europa Press, i ha assegurat que la decisió de tirar endavant la proposta es troba, textualment, a la teulada d'ERC i la CUP i ha assenyalat que "Junts té poc que veure amb la CUP".

"Amb ERC ens hi hem d'entendre i ens hauríem d'entendre amb moltes, moltíssimes coses per fer avançar el país" ha dit, i ha assegurat que durant el seu mandat com a conseller va aprovar els pressupostos amb els republicans sense cap discussió, en les seves paraules.

Ha explicat que va comunicar la decisió de presentar-se com a candidat per Junts a les eleccions generals al líder de la formació, Carles Puigdemont, el passat mes de març i no ha considerat que l'expresident de la Generalitat doni "un suport específic a un candidat concret" de cara a les primàries contra la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.

GIRÓ PER BARCELONA

Giró ha revelat que, entre maig i juny del 2022, Puigdemont li va proposar ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona per a les eleccions del passat 28 de maig: "Li vaig dir amb tota honestedat que jo no m'hi veia", ha assegurat.

Ha felicitat l'exalcalde de la ciutat i candidat de Junts, Xavier Trias, després de la seva victòria a la capital catalana: "Significa que, si guanyem a Barcelona, podem guanyar a tot el país", ha celebrat.