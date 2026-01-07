Giró descarta presentar-se a unes primàries de Junts a Barcelona i AC li va plantejar ser candidat

Defensa donar suport al nou finançament i possibles pactes amb el PSC
BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller d'Economia i exdiputat de Junts al Parlament Jaume Giró ha descartat aquest dimecres presentar-se a unes possibles primàries de Junts per elegir candidat a Barcelona i ha afirmat que Aliança Catalana (AC) li va oferir encapçalar la seva llista per a les municipals del 2027 a la capital catalana.
En una entrevista a La 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha explicat que des que va anunciar el setembre del 2025 que deixava l'executiva de Junts i l'acta de diputat al Parlament ha rebut "moltes propostes del món de la política i empresarial" per liderar una candidatura a Barcelona.
No obstant això, ha assegurat que no ho farà, i que per això no concorrerà a unes possibles primàries de Junts a Barcelona perquè "si no hi ha el suport del partit és inútil fer-ho", i ha afegit que va pecar d'ingenuïtat quan ho va intentar en les darreres generals i va haver de fer un pas enrere.
Segons Giró, li han ofert des de crear un partit nou fins a impulsar plataformes ciutadanes, i AC també li va plantejar ser el seu candidat a la capital catalana: "Vaig dir que no amablement".
L'exconseller, que continua sent militant de Junts, concreta que manté el carnet perquè creu que el partit continua representant "la centralitat política del país" com feia Convergència, i per això defensa que el partit hauria de buscar aliances amb forces centrals de la política, en una forquilla entre la socialdemocràcia, com el PSC i ERC, i la dreta moderada.
En la seva opinió, el model econòmic per a Catalunya de Junts s'acosta més al del PSC que el dels socialistes amb els Comuns: "Tot el que sigui apartar-se d'això, amb discursos que dialectalment estan en la confrontació però que en realitat pactem càrrecs en organismes reguladors de Madrid o en empreses semipúbliques, això desorienta l'electorat", ha subratllat.
També ha criticat que Junts prioritzi assumptes com el català a Europa, la delegació de competències en immigració o l'amnistia perquè "la immensa majoria dels ciutadans no ho veuen com prioritats".
En preguntar-li si l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, és el dirigent que necessita el partit, ha manifestat que la Catalunya del 2026 no és la del 2017, per la qual cosa creu que "els discursos i els relats s'han d'adaptar a la realitat".
FINANÇAMENT
Després de concretar que aspira al concert econòmic i a la plena sobirania, ha defensat que en el mentrestant cal avançar, per la qual cosa considera que s'ha de defensar un nou model de finançament si comporta una millora substancial de recursos, si està més basat en els ingressos que en les despeses, si respecta el principi d'ordinalitat i si hi ha més percentatge en cessió d'impostos.
"Si són aquests quatre punts, que és objectivament una millora respecte al que tenim, cal donar-hi suport perquè Catalunya sempre ha avançat pas a pas", ha sostingut.
Així, ha demanat aprofitar la presidència de Pedro Sánchez al capdavant del Govern central perquè "no durarà més d'un any o un any i mig", deixant clar que amb un possible executiu del PP i Vox no hi podrà haver nou finançament o una condonació del deute del FLA.
Sobre si acceptaria una conselleria si el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'hi oferís, ha assegurat que no ho ha fet però que "a la vida no se sap mai".