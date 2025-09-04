Giró deixa el seu escó i l'executiva de Junts per discrepàncies amb les "orientacions actuals"

Critica que es prioritzin "els interessos del partit per sobre dels del país"
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller d'Economia i diputat de Junts en el Parlament, Jaume Giró, ha anunciat que en les properes hores deixarà el seu escó la Cambra catalana i el seu càrrec en l'executiva del partit per discrepàncies amb les "orientacions actuals" de la formació.
En un comunicat aquest dijous, Giró ha explicat que ha pres aquesta decisió perquè no està "en condicions de donar al partit el que espera" d'ell, i perquè les orientacions actuals del partit no coincideixen amb la seva manera d'entendre la política, textualment.
Ha lamentat que la política a Catalunya actualment és "massa sovint, excessivament tàctica", i ha criticat que es prioritzen els interessos del partit per sobre dels del país, la qual cosa dificulta, al seu judici, la col·laboració entre les forces principals i el benestar i progrés de Catalunya.
Giró ha explicat que aquest dimecres els va comunicar personalment la seva decisió a l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i al secretari general del partit, Jordi Turull, i ha detallat que formalitzarà els tràmits "en les properes hores".
DECISIÓ DIFÍCIL
"Deixo els meus càrrecs amb la tranquil·litat de saber que actuo seguint només les meves conviccions personals, i amb l'esperança que altres persones puguin aportar al país l'energia i les idees que el moment requereix", ha afirmat.
Giró ha reconegut que ha estat una decisió difícil, encara que serena i madurada, que neix d'un sentiment personal, i ha afegit: "Jo no he estat mai en un lloc per escalfar la cadira. I tinc, en aquest moment de la meva vida, el privilegi de poder continuar sent fidel a aquests principis".
L'exconseller no ha tancat la porta a "noves oportunitats" per renovar el seu compromís amb Catalunya, ja que la seva vocació de servei segueix intecta, textualment.