Girauta (Vox) proposa l'italià Antonio Tajani per presidir la Comissió: "Seria formidable"

Qualifica el pacte verd europeu de catastrofisme climàtic i de consens suïcida



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El número 3 de Vox a les eleccions del Parlament Europeu, Juan Carlos Girauta, abans de Cs, ha proposat aquest dimarts el ministre d'Exteriors d'Itàlia, Antonio Tajani, perquè sigui el nou president de la Comissió Europea, en substitució de l'actual presidenta, Ursula von der Leyen: "Seria formidable".

"A mi m'agrada el senyor Tajani, personalment, però això és una predilecció meva personal. Té possibilitats? Sí, té possibilitats, no dic que en tingui moltíssimes ni que en tingui menys que d'altres. Dic que el senyor Tajani és un nom que sona i que seria formidable", ha expressat a Barcelona en una roda de premsa de l'ACN.

El partit de Tajani, que forma part del PP europeu, governa a Itàlia en una coalició liderada pels Germans d'Itàlia de la presidenta italiana Giorgia Meloni, que comparteix grup a l'Eurocambra amb Vox, entre d'altres.

Girauta ha detallat que hi ha uns cinc o sis noms que "sonen" per presidir la Comissió Europea, tot i que ha defensat que la prioritat és succeir Von der Leyen, la qual ha assenyalat per ser un dels artífexs del pacte verd europeu, que qualifica textualment de catastrofisme climàtic i de consens suïcida.

A FEIJÓO: "IMITACIÓ GROLLERA"

En reacció a la proposta del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de sotmetre els migrants que arriben a Europa a un "compromís d'adhesió als valors europeus" entre altres mesures dins l'àmbit migratori, Girauta ha qualificat aquestes idees textualment com una imitació grollera de les polítiques que defensa Vox.

"El senyor Feijóo em té una mica despistat. És a dir, si ell té com a model la senyora Meloni, doncs que la gent que vagi a votar pregunti a la senyora Meloni quin partit han de votar a Espanya", ha reivindicat, en referència implícita al suport de la presidenta italiana a Vox entre les formacions espanyoles.

COALICIÓ ENTRE CONSERVADORS

Sobre una possible aliança després de les eleccions entre la dreta tradicional i els dos grups d'extrema dreta de l'Eurocambra, Girauta ha opinat que la qüestió no és si hi haurà una coalició entre aquests espais, sinó "desfer-se" de l'actual presidenta Ursula von der Leyen.

Girauta ha criticat els partits d'altres famílies polítiques per intentar fer cordons sanitaris i després fer "picades d'ullet" a Meloni, del mateix espectre polític que Vox, i ha assenyalat Feijóo i la candidata del PSOE al 9J i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

Ha assegurat que Ribera s'ha acostat a les posicions de Meloni perquè, malgrat presentar-se a les eleccions al Parlament Europeu, diu, no vol ser eurodiputada, sinó integrant de la Comissió Europea: "Vol ser comissària, i aquí necessita algú més. Aleshores resulta que Meloni és acceptable. Meloni proposa el mateix que proposa Vox", ha dit.

Amb la mirada posada en les polítiques que es facin en la pròxima legislatura europea, Girauta ha retret als populars que vagin "acceptant tros a tros" la ideologia de l'esquerra en àmbits com el canvi climàtic, i diu que les polítiques verdes europees estan portat a la destrucció del camp, de l'agricultura, la ramaderia i la indústria.