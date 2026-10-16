La GiraFeina de Santa Coloma (Barcelona) arriba als 800 inscrits i 1.226 entrevistes laborals

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La segona edició de la fira GiraFeina de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha arribat als 800 inscrits i les 1.226 entrevistes laborals, informa la Cambra de Barcelona del Barcelonès Nord en un comunicat aquest divendres.
La jornada ha reunit 26 empreses que han sumat 283 ofertes de feina, i la Cambra ha explicat que hi ha hagut un increment en el nombre de participants, la qual cosa "evidencia l'interès creixent del teixit empresarial per aquesta iniciativa".
Aquesta trobada ha estat promoguda per la Cambra de Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma i l'empresa municipal Grameimpuls.