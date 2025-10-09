GiraFeina 45+ de Mollet tanca la primera edició amb 600 participants

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La fira d'ocupació GiraFeina 45+, celebrada a Mollet del Vallès (Barcelona) i destinada a promoure la inserció laboral de persones més grans de 45 anys, ha tancat la primera edició amb la participació de 600 persones, informa la Cambra de Barcelona al Vallès Occidental en un comunicat aquest dijous.
Organitzada conjuntament entre l'entitat cameral, l'Ajuntament de Mollet i l'Empresa Municipal per a la Formació i l'Ocupació (EMFO), la fira ha aplegat prop de 30 empreses amb 150 ofertes de feina de diferents sectors econòmics.
Durant la jornada, s'han dut a terme 1.390 entrevistes entre candidats i empreses.
La cita també ha acollit una jornada del projecte 'El poder de reinventar-se' de la Cambra d'Espanya i 65YMÁS per a la sensibilització i l'empoderament dels més grans de 45 anys en atur.
A part d'aportar claus per identificar i desenvolupar habilitats personals i professionals per avançar en la seva carrera o canviar d'objectiu professional, la jornada ha comptat amb la presència de la model i influencer sènior Camino Villa, una de les principals veus de la "generació silver" a Espanya.