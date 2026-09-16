La gira d'Oasis dispara fins a un 2.400% les cerques de viatges a ciutats europees, segons eDreams

Barcelona ha registrat un 655% més de cerques
MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'anunci de la gira d'Oasis el 2027 ha disparat l'interès per viatjar a les ciutats europees incloses en el recorregut de la banda britànica, amb increments de fins al 2.400% en les cerques, segons dades d'eDreams.
Glasgow (Escòcia) encapçala aquest augment, amb unes cerques de viatges que es multipliquen per 25 respecte al mateix període de l'any anterior. La segueix Múnic (Alemanya), on l'interès es multiplica per 17.
També s'han registrat increments a Manchester (+846%), Roma (+659%), Barcelona (+655%), Amsterdam (+592%) i París (+279%).
Les dades sobre Oasis corresponen a cerques fetes el 14 de setembre del 2026 en les plataformes d'eDreams per viatjar el 2027 a les destinacions europees de la gira.