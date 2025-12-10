GIP (BlackRock) ven un 7,1% del capital de Naturgy i inicia la seva desinversió en l'energètica

Marta Fernández Jara - Europa Press - Arxiu
La venda, valorada a preu de mercat d'uns 1.805 milions, reduirà a l'11,4% la participació de la gestora
MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -
GIP (BlackRock) ha mandatat a JP Morgan per a la venda d'un 7,1% del capital en Naturgy, valorat a preu de mercat en uns 1.805 milions d'euros, segons ha comunicat la signatura d'inversió a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, el fons ha designat a JP Morgan "per emprar esforços raonables a fi de procurar compradors, mitjançant una col·locació accelerada ('accelerated bookbuilt offering') dirigida a inversors qualificats", de fins a 69 milions d'accions ordinàries de l'energètica, representatives d'aproximadament el 7,1% del capital social.
Els títols de Naturgy van tancar aquest dimecres a un preu de 26,16 euros per títol, després de registrar una caiguda del 0,23%, i per tant, els preus de mercat d'aquest paquet accionarial seria d'uns 1.805 milions d'euros. No obstant això, aquestes operacions de col·locacions accelerades de grans paquets accionarials se solen tancar finalment amb un descompte.
JP Morgan actuarà com a coordinador global únic i la col·locació accelerada començarà immediatament i es durà a terme de conformitat amb allò previst al contracte de col·locació ('secondary block trade agreement').
Segons afegeix la comunicació a la CNMV, el contracte està subjecte a les condicions suspensives habituals en aquest tipus d'operacions i el venedor ha assumit un compromís de no disposició d'accions ('lock-up') de 90 dies un cop completada la col·locació accelerada, subjecte a les excepcions habituals aplicables a aquest tipus de transacció.
Una vegada completada la col·locació accelerada, JP Morgan anunciarà, "mitjançant una comunicació d'informació privilegiada, les condicions definitives de la col·locació accelerada, inclòs el preu de venda".
Amb aquesta desinversió, GIP, que era el segon principal accionista de Naturgy després de Criteria, el 'holding' de La Caixa, redueix la seva participació del 18,5% a l'11,4%.
Aquest moviment consolida a Criteria com a principal accionista de Naturgy, amb el 24%, i descavalca a GIP d'aquest segon lloc, que passa ara a ser ocupat per CVC/Rioja, amb el 18,58%, mentre que el fons australià IFM s'erigeix en el tercer màxim accionista, amb el 15,17%.
Fonts del mercat han precisat que aquesta operació representa una desinversió ordenada d'un dels accionistes de l'energètica que així ho té plantejat.
I és que des de fa temps ja existia l'interès d'alguns dels accionistes de Naturgy, especialment els fons, per sortir de l'accionariat de la companyia, un cop havien considerat acomplert el seu cicle d'estada al capital de l'empresa.
La signatura d'inversió, adquirida per BlackRock l'any passat, va desembarcar al capital de Naturgy en 2016, després de comprar una participació del 20% a Repsol i Criteria per uns 3.802 milions d'euros, mitjançant un acord en el qual cadascun dels socis es desprenia d'un 10% del capital a un preu unitari de 19 euros per acció.
AUGMENT DEL 'FREE FLOAT' DE NATURGY.
Fonts de Naturgy van indicar que l'augment del 'free float' és un dels objectius clau del pla estratègic 2025-2027, i que aquesta operació la reforça.
Referent a això, el passat mes de juny, el grup presidit per Francisco Reynés va culminar amb èxit una interlocutòria-OPA que es dirigia a un màxim de 88 milions de les seves pròpies accions, representatives d'un 9,08% del seu capital social, amb una contraprestació de 26,50 euros per acció, resultant així un import total de 2.332 milions d'euros. Criteria, el 'holding' de La Caixa, GIP, CVC/Rioja i IFM van vendre un total del 8,7% del capital de Naturgy en l'oferta. Després de l'OPA, l'autocartera de l'energètica es va situar en el 10%.
L'objectiu de l'oferta era aconseguir un nivell del 15% de 'free float' que permetés al grup retornar als índexs MSCI. En diverses vendes d'autocartera va elevar aquest 'free float' al 18,7%, culminant a més el seu objectiu de tornar a aquests índexs al novembre.