GIP (BlackRock) llança una col·locació accelerada de tot el seu 11,4% a Naturgy, valorat en uns 2.957 milions

JP Morgan i Goldman Sachs han iniciat aquest dilluns una col·locació accelerada de fins a 110,75 milions d'accions de Naturgy, equivalents aproximadament a l'11,4% del capital de la gasista, paquet que representa el 100% de la participació que el fons GIP III Canary 1 (BlackRock) manté en la companyia, segons una comunicació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
A preus de mercat, el paquet d'accions a la venda estaria valorat en uns 2.957 milions d'euros. Els títols de Naturgy van tancar la sessió del dilluns a Borsa a un preu de 26,70 euros, després de pujar un 1,37%.
Els dos bancs d'inversió han estat designats per GIP com a entitats col·locadores per "emprar esforços raonables" amb la finalitat de buscar compradors entre inversors qualificats mitjançant una oferta accelerada ('accelerated bookbuilt offering') d'aquests títols de Naturgy.
L'operació s'articularà com una venda secundària en bloc i es dirigeix exclusivament a inversors professionals, sense que suposi en cap cas una oferta pública de valors, d'acord amb el document.
La col·locació accelerada començarà de forma immediata després de la difusió de la comunicació d'informació privilegiada i s'executarà conforme al contracte de col·locació subscrit entre el venedor i els bancs col·locadors, que recull les condicions habituals en aquest tipus d'operacions i està subjecte a condicions suspensives estàndard.
Una vegada completat el procés, JP Morgan i Goldman Sachs anunciaran els termes definitius, inclòs el preu de venda de les accions, mitjançant una nova comunicació al mercat.
Una vegada culmini l'operació, GIP abandonarà l'accionariat de Naturgy, que està encapçalat per CriteriaCaixa amb el 26% del capital, seguit del fons australià IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) i Sonatrach (4,1% del capital).