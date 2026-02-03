Ginesta (Pimec) veu preocupant i "inexplicable" el descens de l'afiliació al gener

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, veu preocupant i "inexplicable" el descens de l'afiliació a la Seguretat Social al gener en un marc de bon comportament de l'economia, informa la patronal en un comunicat aquest dimarts.
Ha reaccionat d'aquesta manera a les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social, que mostren un increment de desocupats en 1.978 persones al gener a Catalunya (+0,61%), després de pujar un 0,58% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 325.214.
Per aquest motiu, Ginesta ha subratllat la necessitat d'unes reformes estructurals en matèria d'ocupació que facilitin als desocupats la reincorporació al mercat laboral.