Ginesta (Pimec) emmarca el "poc increment de l'atur" de gener en un mal desembre

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha emmarcat "el poc increment de l'atur al gener" a Catalunya en un desembre que ha considerat que va ser dolent i es va situar fora de l'habitual, en les seves paraules, recollides en un comunicat de la patronal d'aquest dimarts.

L'atur va créixer a Catalunya en 1.444 persones al gener, un 0,43% respecte al mes anterior, per la qual cosa va arribar a les 336.639 persones, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social.

Ginesta ha insistit que l'economia catalana té un comportament cíclic que "no ha revertit" la reforma laboral, mentre que la directora de l'Àrea de Treball de Pimec, Sílvia Miró, ha subratllat que el 49,2% dels desocupats fa més d'un any que no té feina.