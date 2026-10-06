Ginesta (Pimec) diu que la vaga no resoldrà el problema de l'habitatge

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha assegurat que la convocatòria d'una vaga general no resoldrà el problema de l'habitatge i ha demanat "treballar efectivament per resoldre aquest assumpte", en unes declaracions a la premsa aquest dimarts.
"En la qüestió de l'habitatge, entre tots, i probablement perquè no s'han fet gaires coses els últims anys, ens hem de posar d'acord i hem de treballar conjuntament per resoldre-ho", ha dit.
Ginesta ha subratllat el seu respecte al "legítim dret de vaga", tot i que ha puntualitzat que la qüestió de l'habitatge també afecta les empreses.
Preguntat per com es pot treballar el problema malgrat la convocatòria d'eleccions generals, Ginesta ha demanat que aquest fet "no limiti, no freni" la capacitat de la resta d'administracions per prendre mesures.
Ha demanat que hi hagi seguretat jurídica en la qüestió de l'habitatge, ja que ha assegurat que el que fa és "dificultar-ne l'oferta".