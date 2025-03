Ginesta (Pimec) destaca que Espanya ja regula el dret a la informació en les reestructuracions

Una resolució de l'Eurocambra insta els estats a reforçar i promoure la negociació col·lectiva

El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha destacat que Espanya ja regula el dret a la informació i la consulta dels treballadors en cas de reestructuracions laborals, en unes declaracions a Europa Press aquest dimarts.

El Parlament Europeu va aprovar una resolució que insta els estats membres a reforçar i promoure la negociació col·lectiva, i a que els processos de reestructuració respectin els drets fonamentals dels treballadors, com el dret a la informació i la consulta.

Ginesta ha assenyalat que aquesta resolució està pensada per als països on els treballadors no estan protegits davant processos de reestructuració que tinguin un impacte en els llocs de feina, "que no seria el cas d'Espanya".

Ha celebrat que "en el fons és una votació que insta els estats membres a reforçar la negociació col·lectiva com a idea, com a mecanisme òptim" per aconseguir bones condicions, sobre la qual s'ha mostrat d'acord.

"Això sí, reforçar la negociació col·lectiva també vol dir que els estats no necessàriament regulin les condicions, sinó que sigui la negociació col·lectiva la que les reguli", ha dit, i ho ha contraposat a la reducció de la jornada laboral que preveu aprovar el Govern central.