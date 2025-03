Ginesta (Pimec) demana més recursos i col·laboració per assumir la gestió migratòria a Catalunya

Defensa l'aportació de la immigració al progrés econòmic

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha demanat més recursos i col·laboració entre administracions després de l'acord entre el PSOE i Junts per a la delegació de competències en l'àmbit de la migració.

Així ho ha declarat als mitjans aquest dimecres en una jornada dedicada als fluxos migratoris a la seu de la patronal a Barcelona, a la qual també han assistit el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i el president de Pimec, Antoni Cañete.

Ginesta ha celebrat l'acord, ja que la patronal defensa "la gestió de les polítiques públiques des del principi de subsidiarietat", és a dir, una gestió propera al teixit productiu i a la realitat territorial.

Ara bé, el secretari general ha demanat que l'acord vagi acompanyat de més recursos perquè la gestió es faci correctament i no hi hagi "cap dèficit".

També ha apostat per la col·laboració amb l'Estat i, concretament, amb la delegació del Govern central a Catalunya, la qual ha definit com un "agent imprescindible" en aquesta qüestió.

A parer seu, les dades mostren que la immigració fa "una aportació objectiva al progrés econòmic" de Catalunya, que requereix dels migrants per continuar creixent, per la qual cosa ha optat per més polítiques públiques per assegurar-ne la integració.