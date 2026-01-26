Ginesta (Pimec) demana al Govern que exigeixi responsabilitats "immediates i urgents" per Rodalies

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha demanat aquest dilluns al Govern de la Generalitat que exigeixi responsabilitats "directes, immediates i urgents" pels incidents de Rodalies que han obligat a tallar el servei diverses vegades aquests dies.
Ginesta ha dit coincidir amb el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, que "no és responsabilitat del Govern directament", tot i que també ha ressaltat que hauria de poder tenir la capacitat d'exigir aquestes responsabilitats a qui en sigui el primer responsable, ha explicat en una entrevista a RTVE recollida per Europa Press.
"Hi ha una qüestió de quantitat de recursos, però també de com s'utilitzen de manera intel·ligent en una infraestructura. I hi ha una certa deixadesa de funcions, de responsabilitats i de tots els nivells polítics i tècnics en el manteniment de la infraestructura", ha reiterat.
El secretari de la patronal ha explicat que demanar paciència als ciutadans aquest dilluns "ja no toca, perquè ja n'hem tingut fins ara".
"Hem abaixat la guàrdia, i la història ens demostra que el dèficit estructural que tenim fa que cap dia es pugui abaixar la guàrdia", ha defensat Ginesta.