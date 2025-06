Gimeno (OAC) deixa "la porta oberta" a que es cometés un delicte a la Dgaia

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha deixat "la porta oberta" a l'existència d'un possible delicte en la gestió de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància (Dgaia) i que la investigació determinarà si hi va haver un il·lícit penal en els pagaments de l'organisme públic.

"Deixo la porta oberta perquè quan hi ha un risc l'estructura pot ser una estructura que no cuida els riscos. Jo no sé si és una irregularitat, és una falta de vigilància o realment algú n'ha tret profit, però el camp estava adobat per a aquestes coses", ha explicat Gimeno en una entrevista aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Respecte al cas Koldo, el director de l'OAC ha assegurat que aquest tipus de presumpta corrupció "es pot prevenir" i ha detectat els riscos que hi ha en cada administració, una tasca, ha recordat, a la qual es dedica l'OAC.

"La corrupció té un efecte contaminant. El corruptor necessita corrompre algú altre. El corruptor no només busca una persona, busca el camí més fàcil", ha advertit.

Ha criticat que, en aquests casos, la resposta de la població no és prou dura moltes vegades: "La tolerància ha de ser zero".