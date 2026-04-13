Gilles Lipovetsky creu que la sostenibilitat és "essencial" i un dels grans reptes de la moda actual

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El filòsof Gilles Lipovetsky ha assenyalat que el nou paradigma de la sostenibilitat és "essencial" i un dels grans reptes del món de la moda actual, per la qual cosa ha instat a la responsabilitat de les marques.
Ho ha dit durant l'entrevista 'Moda y cultura: el papel de la moda de autor en la identidad cultural europea' en les Jornades Internacionals de Moda d'Autor Europea, avantsala de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que se celebren els dies 13 i 14 d'abril als Tinglados de Barcelona.
Segons el filòsof, és important destacar que a l'edat mitjana, quan Europa va inventar la moda, no es tenia cap sentit de la responsabilitat: "El que era frívol ja no ho és, ara és una cosa de pes, amb importància".
Per això, ha defensat que aquest paradigma és innegable i absolutament nou, ja que no hi havia caigut mai cap creador mentre que, ara, "és impossible obviar aquesta dimensió".
UN REPTE COMPLICAT
Per ell, és un repte complicat, i ha reflexionat que la moda "és un joc, és canvi pel canvi mateix", la qual cosa dificulta la seva compatibilitat amb la sostenibilitat estructural.
A més, ha destacat que la moda, com molts altres sectors, ha col·laborat a destruir el planeta i ha empitjorat la petjada de carboni: "Potser sí que hi ha certa incompatibilitat, però la podem reduir".
D'aquesta manera, ha fet una crida a la responsabilitat de les marques per introduir materials reciclables o revalorar la segona mà, tot i que mirant d'evitar "que es faci un 'greenwashing', per descomptat".
Així mateix, ha destacat que els espanyols gasten un 3% del seu pressupost en roba, molt menys que fa 50 anys, la qual cosa fa evident l'entrada de noves dinàmiques en el món de la moda, sobretot entre els joves.