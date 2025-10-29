Gibert agraeix al Parlament posar "tecnologia i feminisme en el pedestal" amb la Medalla d'Honor

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La doctora en informàtica i experta en Intel·ligència Artificial (IA) Karina Gibert ha agraït al Parlament tenir la "valentia de posar tecnologia i feminisme en el pedestal" en concedir-li la Medalla d'Honor en categoria d'or de la Càmera catalana.
L'acte de lliurament d'aquesta medalla, celebrat aquest dimecres a l'auditori del Parlament, ha començat amb un minut de silenci amb motiu del primer aniversari de la dana, i també s'ha lliurat aquesta distinció a la Federació d'Ateneus de Catalunya i, a títol pòstum, als activistes socials Josep Gassó i Enric Morist.
En la seva intervenció, Gibert ha assegurat que aquest reconeixement té un simbolisme afegit, ja que reconeix el "paper de les dones tecnòlogues com a baula per a la transformació" actual del món.
L'experta en IA ha recordat els seus orígens de províncies, que va iniciar la seva carrera sense tenir un ordinador propi i gràcies a una beca del Ministeri, i ha subratllat: "Ningú s'ha d'empetitir si no ho té fàcil, com a tantes dones, per fer estades internacionals. No anar a Oxford o a Stanford no impedeix avui dia desenvolupar una sòlida carrera".
Per la seva banda, el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Josep Morella, ha definit aquests espais com a eines de transformació i cohesió: "Són un model de resiliència. Han sabut adaptar-se als temps, malgrat guerres, dictadures i crisis", ha sostingut.
Ha assenyalat que sense els Ateneus la vida cultural i associativa de Catalunya seria molt diferent, ja que sense ells "la cultura de base no seria possible", i ha assegurat que un dels seus reptes són les noves formes de participació.
GASSÓ I MORIST
La dona de Josep Gassó, Anna Romeu, ha recollit la medalla juntament amb els seus fills, i ha defensat, visiblement emocionada, que aquest reconeixement suposa un homenatge a la vida, obra i valors de Gassó i la seva "petjada inesborrable" a Catalunya.
"Va creure en els nens i joves com a protagonistes del canvi, en l'educació de l'oci com a eina de transformació social i convivència, i en el poder de les comunitats per construir un món més just, més inclusiu i més sostenible", ha destacat.
La dona d'Enric Morist, Elisa Martínez, també ha recollit la medalla juntament amb els seus fills, i ha afirmat que se li troba a faltar per la seva convicció que "les persones són bones de per si", i que totes han de ser tractades amb dignitat i humanitat.
També ha destacat la convicció de Morist que "tots mereixem una oportunitat, a les nostres mans està aprofitar-la o no" i la que les coses poden canviar i poden ser millors, textualment.
JOSEP RULL
Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha assenyalat que hi ha dos elements que uneixen a la institució i a les tres persones guardonades: el catalanisme i l'humanisme, després del que ha reivindicat als Ateneus catalans per "trencar la tendència de deixar a una part de la societat arraconada perquè no podien tenir accés a la cultura".
Ha posat en valor la labor de Gibert i la seva "aproximació a la tecnologia amb ulls de dona" i el seu optimisme i esperança davant d'elements disruptivos com la IA, després del que ha avisat que aquesta tecnologia pot canviar el món en positiu o en negatiu, i això dependrà de qui la governi.
Finalment, ha descrit a Gassó i Morist com "sembradores d'esperança col·lectiva, militants de l'esperança", i ha reivindicat la seva lluita per la dignitat humana i contra els clixés deshumanizadores.