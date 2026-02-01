Gestores de CaixaBank obtenen "la màxima valoració" en les qualificacions dels PRI 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
L'entitat reafirma el seu "compromís" amb els criteris ambientals, socials i de bon govern
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
Les gestores VidaCaixa, CaixaBank Asset Management i BPI Gestão d'Ativos (Grup CaixaBank) han obtingut "la màxima valoració" de 5 estrelles en les qualificacions dels Principis d'Inversió Responsable (PRI) 2025, iniciativa internacional que l'ONU recolza i que orienta als inversors a decidir amb criteri ambiental, social i de gobernança (ASG).
La qualificació s'ha obtingut "en el mòdul més destacat", el de Gobernança, Política i Estratègia, i en mesures per fomentar la confiança, que avaluen auditories i controls interns per garantir la veracitat de la informació reportada, informa CaixaBank aquest diumenge en un comunicat.
Aquesta iniciativa compta amb més de 5.000 signants a tot el món, que representen més de 139 bilions de dòlars en actius sota gestió; cada any reporten els seus avanços i reben una valoració en diferents mòduls que analitzen des de l'estratègia i gobernança fins a la integració de factors ASG en diferents tipus d'actius.
Les qualificacions d'aquestes gestores els situen "per sobre de la mitjana del sector, consolidant el seu compromís amb la transparència i la millora contínua" en la integració de criteris ASG, afegeixen.
VidaCaixa ha obtingut la màxima qualificació en el mòdul Gobernança, Política i Estratègia (96 punts), i va ser "la primera entitat espanyola" a aconseguir (el 2018) la màxima puntuació en aquest mòdul, el que abasta la major varietat de línies d'actuació.
CaixaBank Asset Management ha aconseguit 5 estrelles en 8 dels 10 mòduls que s'analitzen, "el millor resultat de la seva història", i entre els mòduls qualificats amb les 5 estrelles s'inclou Gobernança, Política i Estratègia (96 punts).
BPI Gestão d'Ativos ha obtingut 5 estrelles en 7 d'11 mòduls, destacant en Gobernança, Política i Estratègia (96 punts).
ACTIUS SOTA GESTIÓ
El juny de 2025, el total d'actius sota gestió del Grup CaixaBank ascendia a més de 157.800 milions d'euros, un 2,3% més respecte al tancament de 2024.
El Grup CaixaBank, del que formen part VidaCaixa, CaixaBank Asset Management i BPI Gestão d'Ativos, "està compromès amb la integració de criteris ASG en les inversions", ja que el 100% dels actius sota gestió incorporen consideracions d'aspectes ambientals, socials i/o de bon govern.