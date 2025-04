La gestora de Podem Catalunya nega estar "impulsant cap candidatura" per a les primàries

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La gestora de Podem Catalunya, formada per un equip tècnic d'unes 8 persones, ha negat estar "impulsant cap candidatura" a les primàries per liderar el partit.

En un comunicat aquest dimarts, ha reaccionat així a les paraules de l'exsecretària d'Organització de Podem María Pozuelo, que va anunciar en una entrevista d'Europa Press que es presentarà a les primàries, va defensar una candidatura unitària i va lamentar que la gestora estigui formant la seva sense haver-la informat.

"Totes les militants a títol individual, incloses les que formen part de l'equip tècnic, podran valorar en el seu moment formar part o no d'alguna candidatura", ha defensat la gestora.

També ha recordat que el seu objectiu és vetllar perquè el procés que s'engega segueixi les etapes marcades pel reglament i que "sigui impecable formal i èticament".

"Per això és molt important que des del primer moment no es doni informació que no obeeixi a la veritat dels fets", ha subratllat, després que Pozuelo digués que havia enviat una carta a l'equip tècnic en la qual expressava la voluntat de crear una candidatura única.

REUNIÓ AMB LA GESTORA

L'exsecretària d'Organització també va explicar que li van respondre en una reunió que "estaven d'acord en que és veritat que caldria intentar formar una candidatura unitària, que no fragmentés més el que és l'espai intern", tot i que no van descartar que hi hagués més candidatures.

Pozuelo va assegurar que "l'endemà, en diversos cercles i a través dels portaveus, ja es va anunciar que l'equip tècnic estava conformant una candidatura", després d'haver lamentat que no la informessin d'això en la reunió.