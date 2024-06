Gesdocument esdevé Adlanter i preveu duplicar la seva facturació el 2024 amb noves compres

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

L'assessoria integral d'empreses Adlanter --antiga Gesdocument-- preveu duplicar la seva facturació i superar els 30 milions d'ingressos aquest 2024 mitjançant noves adquisicions i un creixement orgànic, informa en un comunicat d'aquest dimarts.

La companyia ha incrementat en un 20% la seva xifra total de clients respecte al tancament del 2023 --en comptabilitza 6.000-- i ha augmentat la plantilla fins a les gairebé 400 persones després de les recents adquisicions, d'International Venture Consultants (IVC) i d'ARC Advocats & Consultors.

Ha emmarcat el canvi de nom i l'actualització de la marca corporativa en una nova estratègia per "anar per davant" i posicionar-se com un referent del sector de l'assessoria empresarial a Espanya i Portugal.

El director general, José Luis Rivas, ha expressat el seu compromís amb el "pla de creixement ambiciós" i el president no executiu, Alejandro Martínez, ha destacat la infraestructura tecnològica amb la qual compten.

La companyia va impulsar el pla estratègic després de la seva adquisició el juny del 2022 per part d'Artá Capital --abans era propietat de Cuatrecasas--, i l'"està desenvolupant, mantenint en tot moment la qualitat".