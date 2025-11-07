El germà de Pedro Sánchez i Gallardo seran jutjats del 9 al 14 de febrer a l'Audiència Provincial de Badajoz

BADAJOZ 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El judici oral al germà de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, i al secretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se celebrarà del 9 al 14 de febrer del 2026 a l'Audiència Provincial de Badajoz.
Així ho estableix la diligència d'assenyalament que l'Audiència Provincial de Badajoz ha dictat aquest divendres per al judici oral en la causa per la contractació del director de l'Oficina d'Arts Escèniques de la Diputació de Badajoz.
En concret, la diligència estableix que conformi el que disposa l'article 785.2 de la llei d'enjudiciament criminal tenint en compte els criteris generals i les instruccions fixades per a l'inici de les sessions del judici oral del 9 al 14 de febrer del 2026.