'Génova' es prepara per al combat polític i jurídic contra l'amnistia consultant el criteri d'experts del Dret

El PP es vol armar d'arguments per a l'ofensiva a l'espera de veure com justifica el Govern central l'amnistia en el títol preliminar



MADRID, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El PP s'està preparant per al combat polític i jurídic contra l'amnistia consultant l'opinió d'experts del món del Dret aliens al partit amb l'objectiu d'armar-se d'arguments en els quals s'assentaran les seves accions contra la previsible llei d'amnistia, com un possible recurs davant el Tribunal Constitucional.

Aquestes setmanes el PP ha contactat amb expresidents del Tribunal Constitucional (TC) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), catedràtics de Dret Constitucional i altres especialistes del món del Dret. És més, també ha consultat la jurisprudència del Tribunal Europeu, segons han assenyalat a Europa Press fonts del partit.

Aquests experts jurídics que estan assessorant el PP consideren que una llei d'amnistia per als encausats en el procés no té encaix en l'ordenament jurídic espanyol i és il·legal. "No troben per quina via es pot fer legal el que és il·legal", han afegit les fonts consultades.

CONSTRUIR L'ESQUELET PER ACTUAR, TENINT EN COMPTE ELS PRECEDENTS

Els 'populars' consideren que l'amnistia és un "tractament asimètric a nivell jurídic" i critiquen que l'esquerra estigui disposada a aparcar "la igualtat de tots els espanyols" per donar "privilegis a la classe política catalana". A més, recorden que, en el passat, l'amnistia s'ha utilitzar per a la transició entre dos règims polítics diferents.

"El PP el que està fent és construir l'esquelet des del punt de vista del concepte de l'amnistia, recopilant quan s'ha donat i en quines circumstàncies s'ha permès", han assenyalat fonts del PP, que estan estudiant, a més, els precedents parlamentaris.

Així, el PP veu clau el que va passar durant la passada legislatura, quan ERC i Junts van registrar el març del 2021 una proposició de llei d'amnistia --no es va arribar a admetre a tràmit per l'informe dels lletrats, que la rebutjava per inconstitucional--, la moció conseqüència d'interpel·lació que va impulsar la CUP al maig d'aquell mateix any i que va ser rebutjada en el ple del Congrés.

En aquest últim cas, la formació independentista va intentar utilitzar la seva moció perquè el ple es pronunciés a favor de l'admissió a tràmit de la llei d'amnistia, però al final aquesta part del text va ser eliminada per la majoria de la Mesa seguint el criteri dels lletrats del Congrés.

'Génova' ha criticat que el Govern central s'escudi en "la convivència" per justificar la llei d'amnistia. "Fa tres o quatre mesos el mateix Govern central va dir que no cabia en la Constitució. Sánchez està parlant de convivència quan la paraula exacta és conveniència. I aquest no és un concepte jurídic", han assenyalat a Europa Press fonts de la formació.

CLAU COM ES JUSTIFICA EN EL TÍTOL PRELIMINAR

Segons el PP, en aquesta possible llei d'amnistia és fonamental el títol preliminar, més que l'articulat, perquè és on resideix la justificació de la norma i aquí és on, segons ells, el Govern central intentarà salvar obstacles per afrontar "possibles recursos" davant el TC o el Tribunal Europeu.

Així, segons les fonts consultades, el títol preliminar ha d'explicar el motiu polític pel qual s'aplica aquesta amnistia que portarà a una restricció de l'article 24 de la Constitució, que assenyala que "totes les persones tenen dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, es pugui produir indefensió".

"El text del Govern central haurà d'explicar per què és necessària una amnistia, que suposa una invasió del Poder Executiu en el Poder Judicial", han assenyalat fonts del PP, que han subratllat que la Constitució no permet l'amnistia i Espanya no està en "un moment d'extraordinària gravetat per reinterpretar la Constitució" amb una mesura d'aquest calat, com va passar en la dictadura.

Així, fonts del PP han recalcat que l'indult és una mesura de gràcia del Govern central, però han afegit que amb l'amnistia es "prohibirà" a jutges i fiscals que actuïn en contra de la persecució del delicte. "A Espanya tenim un Poder Judicial que és democràtic i sòlid i l'amnistia seria reconèixer que va actuar de manera inadequada", han afegit.

DEIXAR LA "RESPONSABILITAT" EN EL TC QUE PRESIDEIX CONDE-PUMPIDO

Fonts del PP consideren que el Govern central ha posat el focus en Conde-Pumpido, de manera que es trasllada al Tribunal Constitucional "la responsabilitat de legalitzar l'amnistia al procés que, sens dubte, és il·legal".

Sobre els terminis en què es podrà pronunciar el tribunal de garanties, el PP recorda que amb l'arribada de Conde-Pumpido al TC, el recurs contra la llei de l'avortament es va resoldre en 11 mesos, quan feia una dècada que era al calaix.