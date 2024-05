Génova creu que Sánchez pot sacrificar Illa i recalca que els vots del PP serviran per posar fi al procés

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP, Borja Sémper, considera que el president del Govern central, Pedro Sánchez, pot sacrificar el candidat socialista, Salvador Illa, per continuar al palau de La Moncloa. Dit això, ha recalcat que els vots del PP serviran per "posar punt i final" al procés.

En una roda de premsa després del comitè de direcció del PP, en què han rebut Alberto Núñez Feijóo amb aplaudiments pels resultats a Catalunya, Sémper ha indicat que el seu partit "no es refia" de Sánchez i no ha descartat que pugui fer president Carles Puigdemont.

Preguntat exactament per si el PP podria donar els seus vots a Illa perquè no depengui dels independentistes, Sémper ha respost: "Per què no? Hi ha cap espanyol avui en disposició de jugar-se el seu patrimoni afirmant que el senyor Sánchez no sacrificarà el senyor Illa?", per afegir que amb Pedro Sánchez i Carles Puigdemont en l'equació "qualsevol cosa pot passar".