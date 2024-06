La Generalitat xifra en unes 100.000 les causes per multes que es podran acollir a l'amnistia

El Govern treballa perquè els serveis jurídics actuïn d'ofici quan es publiqui la llei



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern en funcions, Patrícia Plaja, ha xifrat en unes 100.000 les causes obertes per multes que es podran acollir a la llei d'amnistia, que ha demanat aplicar "amb rapidesa i sense demora" perquè no s'allargui injustificadament la situació, ha dit textualment.

Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al Palau de la Generalitat després de la reunió del Consell Executiu, en la qual ha afirmat que l'executiu ja treballa perquè els serveis jurídics, un cop es publiqui la llei d'amnistia, "duguin a terme d'ofici i de la manera més diligent possible totes les actuacions necessàries per aplicar-la en els procediments sancionadors als quals es pugui aplicar".

En aquest sentit, ha assegurat que el Govern treballa en un mecanisme que recopili la informació de totes les persones que van rebre algun tipus de sanció: calcula unes 100.000 causes obertes però assenyala que hi podria haver persones amb més d'una.

ASSISTÈNCIA DELS SERVEIS JURÍDICS

També ha explicat que oferiran assistència o defensa a tots els càrrecs de la Generalitat "implicats en fets que hagin estat jutjats i ara quedin inclosos" en l'amnistia.

"En els procediments tramitats davant l'ordre jurisdiccional penal, la Generalitat el que farà serà sol·licitar tan aviat com sigui possible un sobreseïment o una sentència que els absolgui", ha assegurat la portaveu.

En els casos en els quals ja s'hagi dictat una sentència que no sigui ferma, interposaran "els recursos pertinents" i, si el recurs ja està en tramitació, faran les al·legacions necessàries.

"En les sentències que siguin fermes se sol·licitarà una revisió i també s'instarà a la immediata finalització de qualsevol pena, sigui quina en sigui la naturalesa", ha afegit Plaja, que ha afirmat que, quan es donin les circumstàncies, els serveis jurídics també sol·licitaran l'eliminació dels antecedents penals.