La Generalitat xifra en 16 els càmpings amb més d'un 50% de zona inundable greu, la majoria a l'Alt Pirineu

Paneque afirma que el sector dels càmpings es reunirà amb Illa després de trobar-se aquest dimarts amb Sàmper

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha xifrat aquest dimarts en 16 els càmpings de Catalunya que tenen més del 50% del seu àmbit en una zona inundable greu, dels quals la majoria se situen a l'Alt Pirineu (Lleida).

En una roda de premsa al Palau de la Generalitat al costat de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, després de la reunió del Consell Executiu, Paneque ha explicat que el Govern haurà d'estudiar en cadascun d'aquests casos "si hi podria haver mesures correctives o mesures d'autoprotecció que puguin evitar situacions de perill per a les persones".

"En aquells casos on cap de les mesures ni d'autoprotecció ni correctives puguin assegurar la seguretat de les persones, sí que caldrà actuar amb diferents formes jurídiques que encara no podem detallar", ha assegurat Paneque.

En aquest sentit, ha sostingut que la Generalitat actuarà "de manera quirúrgica i analitzant d'un en un quina és la casuística", amb el coneixement del sector però amb determinació en els que no es pugui garantir de cap manera la seguretat de les persones en fenòmens meteorològics com la recent dana.

"Hi haurà decisions complicades amb afectacions a activitats i titulars concrets i, per tant, s'ha de fer amb el màxim rigor i també amb la màxima seguretat jurídica", ha afegit.

"ACTITUD POSITIVA" DEL SECTOR

La consellera ha afirmat que han "percebut una actitud positiva" del sector dels càmpings respecte a l'anàlisi que farà la Generalitat després d'haver-se reunit aquest dimarts amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.

Així mateix, ha dit que la Federació de Càmpings ha demanat una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, "més global per abordar aquest qüestió", i ha afirmat que es produirà, tot i que no n'ha especificat la data.

"Els càmpings i el sector turístic són un sector important per a l'economia catalana i, per tant, traslladem aquest reconeixement", ha conclòs.

MAPES DE RISC

Quant a la resta d'infraestructures i instal·lacions, Paneque ha apuntat que el Govern s'havia fixat de termini fins a finals de desembre per a l'actualització dels mapes de risc però que intentarà "anticipar-ho".

Així, ha indicat que treballaran per "identificar quin tipus d'infraestructures públiques, privades, barris vulnerables, que hi ha situats en aquestes zones per començar l'anàlisi de què es pot fer".