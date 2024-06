La Generalitat vol que els registres civils funcionin com les oficines d'atenció

Justícia presenta un pla amb 23 mesures a aplicar fins a finals de 2025



BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria ha elaborat un pla de millora de l'atenció ciutadana en els registres civils que preveu que funcionin seguint el model d'oficines d'atenció.

El pla presentat aquest dimarts consta de 23 mesures previstes per aplicar fins a finals de 2025, informa el departament en un comunicat.

El document treballa en quatre eixos: tecnologies de la informació i la comunicació, normativa, serveis i edificis, s'aplica des d'aquest any i "és el projecte més ambiciós fet avui dia en aquesta matèria".

Els registres civils tenen competències compartides per diferents administracions, davant del que la Conselleria ha assenyalat que compta amb grups de treball amb el Ministeri de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "per avançar i fer possible que un projecte d'aquesta envergadura i complexitats tècnica, organitzativa i econòmica sigui viable i es pugui executar".

El pla pretén optimitzar el servei en termes d'atenció ciutadana, amb aspectes com ampliar el catàleg de serveis d'atenció i informació, i donar més privadesa i accessibilitat als edificis, potenciar les gestions telemàtiques.

També preveu incorporar una relació de llocs de treball per "gestionar millor les plantilles i garantir la disposició i cobertura òptima dels recursos humans", crear un nou perfil professional de responsable de gestió i tramitació en les oficines, i actualitzar el decret que regula els registres civils per donar més cobertura legal a aquests canvis.