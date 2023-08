La Generalitat veuria negatiu repetir eleccions i demana a Sánchez "atendre l'agenda catalana"

Plaja defensa "aprofitar" la força de l'independentisme per negociar la investidura



BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha qualificat de mal escenari que es repetissin les eleccions generals i ha instat al president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, a "atendre l'agenda catalana" en les negociacions amb l'independentisme per a la seva investidura.

En roda de premsa aquest dimarts després de la reunió setmanal del Consell Executiu, ha dit que una repetició electoral seria "un mal escenari perquè és donar una nova oportunitat a la dreta i a l'extrema dreta de tenir resultats que ara no els surten", en referència a la investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ara per ara no compta amb els suports necessaris per a la seva investidura.

"Pedro Sánchez s'ha de moure i atendre l'agenda catalana i donar resposta a una proposta que és majoritària", ha dit sobre la proposta d'una llei d'amnistia per als implicats en l'1-O, encara que ha afegit que qui ha de posar les condicions en la negociació d'aquest tema són els partits independentistes.

FORÇA INDEPENDENTISTA

Plaja ha destacat que ara l'independentisme compta amb "la força de 14 diputats de dues formacions, que s'ha d'aprofitar", en al·lusió als set diputats d'ERC i els set de Junts, i ha apostat per treballar per objectius comuns en les negociacions.

La portaveu ha reivindicat el camí iniciat pel Govern a través de la taula de diàleg per negociar amb el Govern, ho ha qualificat d'estratègia correcta i, sobre la posició de Junts, ha celebrat que hi hagi "més grups partidaris d'aquesta estratègia".

Per a ella, el camí cap a la resolució del conflicte "passa per asseure's i fer força, per obligar-los a negociar el que ells mai han volgut negociar", i ha insistit que els avanços passen per la negociació.

Ha defensat que en l'última legislatura el Govern "va començar un camí important, es tractava de negociar amb el Govern espanyol", i ha destacat que per primera vegada va haver-hi un reconeixement que hi havia un conflicte polític i una negociació entre governs, segons ella.

OBJECTIUS COMUNS

També ha qualificat de bo que els partits i el Govern treballin conjuntament per aconseguir objectius comuns, en ser preguntada per la trobada la setmana passada entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el seu predecessor Carles Puigdemont, una reunió "privada" en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França).

La portaveu de la Generalitat ha explicat que la relació entre presidents és habitual, però "no és normal que no s'hagi pogut fer en territori espanyol", i ha descartat concretar de què van parlar Aragonès i Puigdemont.