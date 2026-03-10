La Generalitat veu "robustesa jurídica" en la llei del taxi, que es comença a debatre al Parlament

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat les garanties i la "robustesa jurídica" de la futura llei del taxi, que aquesta setmana es comença a debatre al Parlament, a proposta de PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP.
"Estem convençuts de la seguretat jurídica de la proposta. Però en qualsevol cas, durant el procediment parlamentari hi ha lletrats i el Consell de Garanties Estatutàries que vetllen per la seguretat jurídica d'aquesta llei i de totes les que tramita el Parlament", ha defensat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
Ha lamentat que el sector dels VTC hagi anunciat que es recorrerà contra un text que encara no s'ha aprovat definitivament: "Demà ha de superar aquesta esmena la totalitat de Vox i ha de començar la tramitació legislativa. Per tant, no hi ha un text acabat, definit legislativament", ha expressat.
Paneque ha dit que veuen amb bons ulls la proposta del sector del taxi d'introduir esmenes en el text perquè els VTC puguin canviar la llicència per una de taxi durant 7 anys més un de prorrogable perquè s'"acabi el conflicte" i evitar la judicialització.
"Ho veiem amb bons ulls. Era una qüestió que se'ns havia traslladat al Departament, i veurem en la tramitació d'aquesta esmena quina viabilitat té, però des del Departament ho veiem bé", ha afirmat.