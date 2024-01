La Generalitat veu "un primer pas" la desclassificació dels documents de l'espionatge a Aragonès

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha considerat "un primer pas" la desclassificació parcial dels documents sobre l'espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el programari Pegasus, i ha demanat anar fins al final.

"Des del Govern feia mesos que ho demanàvem, però no és motiu de celebració. Avui fem un pas més en la direcció del que tocava fer des de fa mesos", ha recalcat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu,

Per Plaja, és rellevant que la desclassificació tingui lloc abans de la declaració de l'exdirectora del CNI Paz Esteban perquè així "hagi d'explicar tota la veritat", i que el suport documental hi pugui ajudar.

"Ja no hi ha dubtes, està provadíssim que vam ser espiats. Primer ho va certificar CitizenLab, després una pericial independent i avui un informe dels Mossos ho corrobora", ha apuntat Plaja, que ha demanat aclarir els fets i amb la màxima celeritat possible.

En la seva opinió, en un estat democràtic "no poden passar coses com aquestes", per la qual cosa ha reclamat anar fins al final passi el que passi i hi hagi les conseqüències que hi hagi, literalment.