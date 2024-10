La Generalitat Valenciana habilita 250 milions en ajudes compatibles amb les d'altres administracions

VALÈNCIA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha habilitat una primera partida d'ajudes de 250 milions d'euros per atendre als afectats per la DANA que ha afectat en els darrers dies a la província de València. Aquestes ajudes, que seran compatibles amb les d'altres administracions, es recullen en un primer decret que el Consell aprovarà previsiblement el dimarts en el seu pròxim ple.

Així ho ha indicat aquest dijous el president de l'Executiu autonòmic, Carlos Mazón, en la compareixença davant dels mitjans de comunicació que ha celebrat al Centre de Coordinació d'Emergències (CCE) de la Generalitat.

En aquesta mateixa convocatòria, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha anunciat que aquesta institució ha decidit impulsar un altre paquet d'ajudes per 25 milions d'euros.

Les ajudes de la Generalitat contemplen diferents blocs, com ha precisat Mazón. Una primera modalitat de 'ajudes directes i sense burocràcia', simulant el sistema fet servir per l'incendi de Campanar, "per refer la vida dels afectats", per atendre tant necessitats de neteja com per comprar mobiliari. Aquestes 'ajudes sense papers' comptaran amb un mínim de 6.000 euros per afectat.

Un altre bloc d'ajudes seran les ajudes socials "a dependents i persones d'alta vulnerabilitat" per cobrir, per exemple, reallotjaments o canvis de residència, ha concretat el 'president'. En aquest apartat social també es preveu assistència per al duplicat gratuït de documents, targetes de transport gratuïtes per a mitjans públics i assistència psicològica per a familiars de víctimes i qualsevol afectat.

També hi haurà un apartat d'ajudes a les infraestructures perquè els municipis duguin a terme rehabilitacions o remodelacions. A més, la Generalitat ha sol·licitat que s'activi el Fons de Solidaritat de la Unió Europea (UE).