La Generalitat ultima les obres de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -
Les obres per desdoblar la carretera B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) encaren la seva recta final, amb una inversió superior als 31 milions d'euros i la previsió que els treballs concloguin a la fi de maig, segons ha informat aquest dissabte la Generalitat mitjançant un comunicat.
L'actuació consisteix a duplicar un tram d'uns dos quilòmetres de la B-224 per millorar la capacitat de la via i separar el tràfic de pas del local, amb una nova connexió que permetrà redistribuir la mobilitat en aquest corredor.
Segons el Departament de Territori, la nova infraestructura permetrà reduir el tràfic, que actualment travessa la urbanització del barri del Pou del Merli, entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), amb uns 30.000 vehicles diaris, i millorar la connexió entre aquest entorn i el nucli urbà.
Per completar els últims treballs, s'ha tallat el tràfic en el tram que travessa el Pou del Merli, una afectació que es mantindrà fins al 15 de maig, període en què la circulació es desvia provisionalment per la nova carretera, habilitada amb un carril per sentit.
Les obres també obliguen a modificar temporalment el servei d'autobusos a la zona, amb l'anul·lació de les parades habituals i el seu trasllat a una rotonda propera en direcció a Martorell.