La Generalitat treballa perquè el SEM tingui un helicòpter addicional de substitució

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimarts que l'executiu està treballant perquè el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) incorpori un helicòpter addicional de substitució en el contracte actual amb l'empresa que gestiona els helicòpters.

"Que no hi hagi sensació que pot no haver-hi cobertura d'actuacions d'emergències en helicòpter. Això en aquests moments està garantit, i s'està treballant per a aquesta unitat addicional per tenir un dispositiu de substitució", ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

Ho ha dit després que la setmana passada es retirés temporalment un helicòpter medicalitzat de la base de Móra d'Ebre (Tarragona) mentre es duien a terme les tasques de manteniment, ja que l'empresa responsable, Eliance, no va proporcionar aparells de substitució malgrat estar obligada per contracte a fer-ho: "Estem treballant per complir i que l'empresa compleixi el contracte actual", ha assegurat Paneque.