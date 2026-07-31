La Generalitat transfereix diners a 48 veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, ha explicat que el Govern ha transferit aquest divendres bestretes econòmiques a 48 dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona "per poder fer front a les despeses extraordinàries", unes quantitats que els podrien arribar aquest mateix divendres o dilluns.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa al costat del director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, i el cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, en les quals Díaz ha afegit que, quant a la suspensió del pagament de lloguers d'aquest agost, s'hi han acollit "aproximadament" una trentena d'inquilins.
En relació amb els negocis, ha explicat que "un nombre molt important" dels 16 establiments comercials afectats ja s'han donat d'alta per rebre les línies de crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF).