La Generalitat torna al mercat bancari després de 14 anys per finançar 293 milions

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha autoritzat la Generalitat a tornar al mercat bancari després de 14 anys per formalitzar operacions de finançament per un valor de 292,75 milions d'euros, informa en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
L'executiu ha recordat que la Generalitat es finança des del 2012 exclusivament a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), i ha assenyalat que aquest nou finançament "suposa un avenç en l'estratègia d'endeutament de la Generalitat".
Ha explicat que la Conselleria d'Economia i Finances ha iniciat en les últimes setmanes els contactes amb entitats financeres perquè presentin les seves ofertes, i que les estan estudiant.
El cost màxim de les ofertes s'ha d'ajustar al criteri de prudència financera fixat pel Govern central, equivalent al cost de finançament del Tresor més 20 punts bàsics.
En tot cas, la formalització definitiva dels préstecs ha de comptar amb l'aprovació preceptiva d'endeutament del Consell de Ministres.