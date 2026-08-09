La Generalitat tanca el procés d'informació pública del Plater amb 12.143 al·legacions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha tancat el procés d'informació pública del Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater) amb 12.143 al·legacions rebudes.
El Departament, a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), ha iniciat l'anàlisi de les aportacions registrades amb l'objectiu d'incorporar totes aquelles propostes que resultin "tècnicament viables", ha informat el Govern en un comunicat aquest diumenge.
Un cop es completi la seva tramitació i posterior aprovació, el Plater limitarà la implantació de noves instal·lacions renovables únicament a les àrees catalogades com a prioritàries i fixarà un límit màxim de potència per municipi.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Plater serà "una eina de planificació territorial que permetrà als municipis gestionar l'acollida de projectes d'energies renovables en els seus termes".
PARTICIPACIÓ I CONSULTES
Durant aquest període, l'ICAEN ha mantingut més de 70 reunions bilaterals amb els ajuntaments sol·licitants i trobades periòdiques amb els equips tècnics dels consells comarcals per resoldre dubtes sobre el esborrany.
Les entitats supramunicipals i les corporacions locals han realitzat 1.312 aportacions al document després de debatre la proposta en taules de treball i espais de diàleg activats des de novembre de 2025.
L'ICAEN també va presentar el Plater a entitats de la societat catalana amb la informació necessària per a la presentació d'al·legacions, orientades en aquest cas principalment a la metodologia utilitzada per elaborar la proposta inicial, sumant en conjunt més de 500 al·legacions procedents d'aquest sector, mentre que la resta d'aportacions procedeixen de la ciutadania.
Durant aquest període de consulta, els ajuntaments han pogut proposar la reducció de fins a un 35% de la superfície inicialment catalogada com a prioritària per a energia solar fotovoltaica si la consideraven no apta per criteris locals.
El text preliminar estableix que cap municipi de Catalunya haurà de destinar més del 5% de la seva superfície total a la generació d'energies renovables de cara a l'any 2050.
Un cop analitzades les al·legacions i introduïdes les modificacions pertinents en el document, s'obrirà un segon procés d'informació pública que servirà per validar els criteris locals i actualitzar elements de la metodologia utilitzada.