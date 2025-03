La Generalitat subratlla el seu compromís per assolir la sobirania tecnològica europea

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

La secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo, ha subratllat el seu compromís per assolir la sobirania tecnològica europea i una intel·ligència artificial (IA) ètica, informa la secretaria en un comunicat aquest dimecres.

Ho ha fet en les trobades que ha mantingut amb els representants de la Comissió Europea (CE) i de la nova Oficina d'IA de la UE a Brussel·les (Bèlgica).

Galindo ha explicat que l'objectiu del Govern és que Catalunya "sigui un referent internacional no només per al desenvolupament i l'adopció de la IA", sinó també per liderar la posició europea en matèria digital i tecnològica.

En la visita, la delegació de la Generalitat davant la UE ha acollit l'esdeveniment 'A Roadmap for an Ethical AI in Healthcare' (Un full de ruta per a una IA ètica en l'assistència sanitària).

Aquesta trobada ha servit per parlar sobre els reptes ètics de la implementació de la IA en la salut i s'emmarca en un projecte global sobre la qüestió que inclou esdeveniments semblants en altres ciutats.