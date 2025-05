La Generalitat situa la previsió de creixement de la seva economia en el 2,6% el 2025

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Economia de la Generalitat ha publicat l'escenari macroeconòmic català per al bienni 2025-2026, que situa el creixement estimat del PIB en el 2,6% el 2025 i el 2% el 2026, informa en un comunicat aquest dijous.

Destaca que l'economia catalana "continua avançant de manera notable per sobre de les economies del seu entorn", però que es preveu una certa desacceleració a causa de les incerteses del context global i a la normalització dels registres després d'una etapa d'increments molt intensos, afirma.

De moment, el PIB de Catalunya manté un diferencial positiu respecte al de la zona euro, amb creixements previstos del 0,8% el 2025 i l'1,2% el 2026, segons el Fons Monetari Internacional (FMI), i en línia amb el PIB de tot Espanya, amb previsions del 2,5% i l'1,8% per a aquests dos exercicis, segons el FMI.

No obstant això, l'escenari alerta que el context econòmic global es caracteritza per una "notable incertesa" en vista de la política aranzelària de l'administració nord-americana, la qual cosa fa preveure una desacceleració dels intercanvis comercials, en part, per la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina.

Això ha provocat que els principals organismes internacionals hagin revisat les seves previsions de creixement i hagin plantejat diversos escenaris, majoritàriament a la baixa, per a la majoria d'economies avançades i les principals emergents, excepte Espanya, que milloraria en els seus pronòstics, segons la Conselleria.