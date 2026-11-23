David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha assegurat aquest dilluns que el Govern segueix de prop la situació del jove català de 22 anys detingut pel Servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE) als Estats Units i ha afirmat que estan fent gestions per "aconseguir el seu alliberament com més aviat millor".
"Des del Govern estem fent totes les gestions necessàries, en contacte amb les persones i institucions implicades, per contribuir a resoldre la situació", ha dit Duch en un missatge a X recollit per Europa Press, després que Rac1 hagi avançat aquest dilluns el cas.
Segons ha explicat en unes declaracions a l'emissora l'advocada de l'estudiant, Regina Pitarch, el jove (que cursa Administració d'Empreses als EUA) va ser detingut el passat divendres 13 de novembre mentre ajudava un amic en una mudança malgrat tenir el visat vigent fins al 2029.
ANUL·LACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA
La lletrada ha detallat que la retenció està vinculada al fet que la universitat li va anul·lar el permís de residència sense avís previ perquè les seves classes eren en línia, i ha assenyalat que els agents de l'ICE tampoc no es van posar en contacte amb el centre educatiu per verificar el visat després d'arrestar-lo.
Després de passar per un centre penitenciari del comtat de Suwannee, a Florida, on li van oferir signar els documents per a una suposada extradició voluntària, el jove fa una setmana que està reclòs en un centre de detenció de l'ICE a Geòrgia.