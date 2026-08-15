La Generalitat s'adhereix a la Coalició Mundial per la Justícia Social de l'OIT

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Organització Internacional del Treball (OIT) ha formalitzat l'adhesió de la Generalitat a la Coalició Mundial per la Justícia Social, una iniciativa internacional que promou el diàleg entre governs, organitzacions empresarials i sindicals, universitats i altres entitats per impulsar iniciatives conjuntes i "avançar cap a societats més justes, inclusives i sostenibles".
En un comunicat d'aquest dissabte, la Conselleria dEempresa i Treball explica que amb aquesta adhesió el Govern "reafirma el seu compromís amb el multilateralisme, el diàleg social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible", especialment quant a la reducció de les desigualtats i la millora de la qualitat del mercat de treball.
Sobre aquesta adhesió, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha destacat que la societat catalana ha estat "històricament compromesa amb la justícia social i la igualtat, i que ha construït grans compromisos democràtics per incorporar aquests valors en les seves polítiques públiques".
"Ara és més necessari que mai treballar per un ordre global que respecti els drets humans i laborals, faci front a la crisi climàtica, i impulsi un progrés econòmic sòlid, però també sostenible i compartit", ha afegit.
La Coalició Mundial per la Justícia Social "neix com una resposta als grans reptes globals actuals", com l'augment de desigualtats, el cost de la vida o la crisi climàtica; i el Govern, a iniciativa de les Conselleries d'Empresa i Treball i de la UE i Acció Exterior, va aprovar sol·licitar aquesta adhesió el 20 de febrer.