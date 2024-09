La Generalitat revisarà i desenvoluparà el pacte per erradicar la violència masclista

Participarà en el Fòrum Global contra el Racisme de la Unesco aquest desembre

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmat que revisaran, actualitzaran i desenvoluparan el Pacte Nacional per Erradicar la Violència Masclista perquè "sigui un instrument útil" que doni respostes estables en tots els àmbits de la societat, i detecti i superi carències del sistema.

Ho ha dit aquest divendres durant la seva primera compareixença en la Comissió d'Igualtat i Feminisme celebrada al Parlament a Barcelona, on també ha posat en valor la feina de l'exconsellera Tània Verge (ERC) i ha insistit que la seva "prioritat principal" serà treballar en l'erradicació de la violència masclista.

Menor ha explicat que pretenen crear "una taula de treball interdepartamental i una comissió parlamentària" per formular nous objectius del pla, que estiguin d'acord amb l'ordenament jurídic, i continuar convocant la Comissió Nacional per a la Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes.

ACCIONS ABANS DEL 2025

Ha destacat que la Generalitat participarà en el Fòrum Global contra el Racisme de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco), que se celebrarà a Barcelona del 9 a l'11 de desembre.

Abans del 2025, també preveuen tancar un "conjunt d'accions relacionades amb la commemoració de la Gran Batuda", una persecució contra la comunitat gitana que va tenir lloc fa 250 anys a Espanya amb l'objectiu d'arrestar i exterminar els gitanos del país.

ACCIONS LEGISLATIVES

Menor ha explicat que vol modificar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfobia, a més d'aplicar la Llei Estatal 4/2023 per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i la garantia dels drets de les persones LGTBI,

També vol assegurar el desplegament la Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no discriminació, i preveu signar un conveni de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya a fi d'"establir l'actuació coordinada per garantir el dret d'igualtat de tracte i no-discriminació".

Ha dit que emprendran una acció legislativa perquè Catalunya disposi d'una llei contra el racisme "per combatre el populisme i l'odi que prolifera per les xarxes i el Parlament".

"TRANSVERSALITZAR" POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Menor ha mostrat la voluntat de donar continuïtat a la Xarxa de Servei d'Atenció Integral LGBTI+ (SAI), per la qual cosa el 8 d'octubre participarà en la segona trobada d'aquesta xarxa de serveis per conèixer el funcionament i les necessitats d'aquest recurs.

També ha explicat que treballaran en la conceptualització del Memorial LGTBI de Catalunya per crear un espai de record i homenatge "a tots els lluitadors i lluitadores que van assolir fites històriques per al col·lectiu" i ha dit que continuaran impulsant línies de subvencions adreçades al col·lectiu.

Menor ha afirmat que les polítiques d'igualtat són polítiques de drets humans i ha explicat que té com a objectiu "transversalitzar" aquestes polítiques a l'acció de totes les conselleries del Govern de la XV Legislatura.

GRUPS PARLAMENTARIS

La portaveu de Junts, M. Àngels Planas, ha dit que la violència masclista és un problema estructural que s'ha de tractar globalment, mentre que Verge (ERC) ha recordat que aquesta conselleria es manté perquè el seu partit la va incorporar en l'acord d'investidura i ha afirmat que els han deixat "bons fonaments".

La portaveu del PP, Belén Pajares, ha criticat la llei del sí és sí en exposar que, a Catalunya, ha provocat 115 reduccions de condemnes i 60 excarceracions, i la portaveu de Vox, Mónica Lora, ha afirmat que "aquest departament no té cap utilitat excepte per malbaratar els diners públics".

En representació dels Comuns, Susanna Segovia ha dit que l'educació sexoafectiva als centres educatius catalans és una assignatura pendent, mentre que Maria Pilar Castillejo (CUP) ha qualificat la intervenció de Menor com un "discurs ple de tòpics" que no els deixa clar què pensa fer amb el seu departament.