La Generalitat es reunirà amb Sareb per "fer el major ús" dels seus habitatges i sòls

BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicat que la Generalitat es reunirà la setmana que ve amb Sareb per "valorar totes les actuacions possibles, optimitzar i fer el major ús" dels habitatges i sòls dels quals disposa.

Ho ha anunciat en una entrevista d'aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press, on ha explicat que en la reunió participarà la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i que es "treballarà en totes les opcions".

A més dels habitatges, Cuerpo ha destacat els sòls dels quals disposa Sareb, sobre els que ha assenyalat que estan "treballant" per a la seva explotació per destinar-los a la construcció.

Sobre la cessió d'habitatges per part de Sareb, Cuerpo ha afirmat que s'han traspassat al voltant de 200 a l'Ajuntament de Barcelona i que, en total, hi ha uns 4.000 a la província de Barcelona que també estaran "disponibles per a aquest tipus d'actuacions".

Per la seva banda, el ministre també ha demanat el "treure-li l'adjectiu 'dolent' a la Sareb" i ha reivindicat que des del 2021 el Govern central ha reforçat la seva pota de sostenibilitat i que fins ara ja ha regularitzat la situació de més de 8.000 famílies vulnerables, en les seves paraules.