La Generalitat retirarà els pins morts de Poblet (Tarragona) per evitar incendis

TARRAGONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica de la Generalitat preveu retirar els pins morts del paratge natural de Poblet (Tarragona) afectats per una plaga d'insectes perforadors i la sequera per prevenir el risc d'incendi forestal, informa en un comunicat d'aquest dimecres.

La directora d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Mitjà, Anna Sanitjas, ha explicat que s'hauran de prendre mesures per evitar que la plaga s'estengui a tot el paratge natural i ha considerat "fonamental" tallar tots els pins de les zones afectades.

L'actuació preveu talar des de setembre en una superfície de 50 hectàrees de pi pinastre al barranc de Torners (Tarragona), que actualment té un 80% dels pins morts i al final de l'estiu s'espera que sigui del 100%.

La plaga d'insectes perforadors ha afectat un 10% de les 3.000 hectàrees que conformen el paratge: la Conselleria considera la tala com "l'opció més factible" per evitar noves afectacions, ja que el trampeig massiu contra els insectes no ha resultat viable en anteriors plagues en altres localitats de Catalunya.

L'actuació "no compromet la persistència de la massa boscosa", ja que es preveu substituir el pi per l'alzina i fer un seguiment de la regeneració natural, ha explicat Sanitjas.